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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.11.2021 22:00
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.350.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 1,00 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Bankamızın 25.11.2021 tarihli ve 2298 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile
1. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Bankamızın 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.350.000.000 TL (Bir Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL (Bir Milyar Yüz Elli Milyon Türk Lirası) artırılarak 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına,
2. Artırılan 1.150.000.000 TL (Bir Milyar Yüz Elli Milyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların, üzerlerinde herhangi bir imtiyaz olmaksızın, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerli 1.150.000.000 adet nama yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
3. Mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılmamasına,
4. Bankamızın Esas Sözleşmesinin 8. maddesiyle Yönetim Kurulu'na verilen yetki uyarınca, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının 1 adet pay için 1 Türk Lirası nominal değer üzerinden kullandırılmasına,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son günü kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlarsa izleyen iş günü sona ermesine
6. Yeni pay alma hakkının kullandırılmasından sonra kalan payların, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde, 2 (iki) iş günü süre ile nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri kapsamında kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
8. İşbu karara konu sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin Ek'li raporun kabul edilmesine,
9. İşbu karar kapsamında sermaye artırımına ilişkin her türlü işlemlerinin başından sonuna kadar gerçekleştirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer tüm yasal merciler nezdinde gereken her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması, izinlerin/onayların alınması, gerekli sözleşmelerin imzalanması ve her türlü işlemin sınırlama olmaksızın gerçekleştirilmesi için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Ek: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979683


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