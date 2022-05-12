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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.05.2022 09:38
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.350.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00021 38.628.481,357

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 38.628.481,357

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.05.2022
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızın 25.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 1.350.000.000 TL olan bankamız çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 1.150.000.000 TL (%85,18518 nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 2.500.000.000 TL'ye artırılması sürecinde bedelli sermaye artırımına ilişkin olarak 27.04.2022 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 11.05.2022 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 38.628.481,357 TL'dir.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam 38.628.481,357 TL nominal değeri paylar, 13-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 TL nominal değerli pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Bankamızın www.albaraka.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşılması mümkündür.
Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kullanılmayan Rüçhan Hakları Raporu.pdf.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029563


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