***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.350.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALBRK, TREALBK00011 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00021 38.628.481,357 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 38.628.481,357 0,000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.05.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 16.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızın 17.05.2022 Tarih ve 2357 Sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaBankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması işleminde artırılan 1.150.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında– Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (27.04.2022 ila 11.05.2022) içinde mevcut ortaklar tarafından 1.111.371.518,643 TL nominal tutarda rüçhan hakkı kullanılmış,– Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 38.628.481,357 TL nominal değerli paylar 13.05.2022 ila 16.05.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, 13.05.2022 tarihi itibariyle satış tamamlanmıştır.Bankamızın yeni çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Banka Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekte yer verildiği şekilde tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile, onay alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına ve gerekli diğer kurumlara başvuruda bulunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031030BIST