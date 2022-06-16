***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 1.350.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)ALBRK, TREALBK00011 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00021 38.628.481,357 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 38.628.481,357 0,000Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.05.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.06.2022SPK Başvuru Tarihi 16.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 16.06.2022Ek AçıklamalarBankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve gerekli diğer tüm işlemler tamamlanmıştır. Ana sözleşmemizin "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Gazetesi Sayı 10600.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037789BIST