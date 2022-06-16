***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2022 18:35
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.11.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.350.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.500.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
ALBRK, TREALBK00011 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 1,00 ALBRK, TREALBK00011 Nâma ALBRK(RÜÇHAN), TRRALBK00021 38.628.481,357 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.350.000.000 1.150.000.000,000 85,18518 38.628.481,357 0,000
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.05.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 08.06.2022
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 14.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.04.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 28.04.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.06.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.150.000.000 TL artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve gerekli diğer tüm işlemler tamamlanmıştır. Ana sözleşmemizin "Banka Sermayesi" başlıklı 7'nci maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.06.2022 tarihinde tescil edilmiş olup 10600 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Gazetesi Sayı 10600.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037789
BIST