***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Mayıs 2022 tarihinde tamamladığı sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082629BIST