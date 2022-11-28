***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
28.11.2022 17:24
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Mayıs 2022 tarihinde tamamladığı sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca, Denetim Komitesi tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082629
BIST
18:054.923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 48,89
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
18:0518,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6554
En Düşük
18,6070
18:0519,3137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0553
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3161
En Düşük
19,2462
18:051.043,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.043,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.044,67
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|36,52
|46.073.119
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|19.279.252
|% 10,00
|
|BASCM
|5,06
|1.486.392
|% 10,00
|
|SEGYO
|3,52
|115.831.335
|% 10,00
|
|EUYO
|4,07
|4.043.688
|% 10,00
|
|MANAS
|59,95
|64.830.024
|% -9,85
|
|MZHLD
|15,31
|68.291.372
|% -9,84
|
|PNLSN
|38,04
|285.162.023
|% -8,95
|
|ISKUR
|750.000,00
|750.000
|% -8,73
|
|EMNIS
|54,55
|721.809
|% -8,32
|
|THYAO
|115,10
|9.966.236.634
|% 1,14
|
|PETKM
|18,25
|5.195.341.608
|% 5,19
|
|ASELS
|47,02
|5.128.691.519
|% -2,45
|
|EREGL
|41,90
|4.998.669.591
|% 0,05
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|EKGYO
|6,92
|4.174.018.221
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,73
|1.507.461.407
|% 3,02
|
|ISCTR
|10,33
|4.477.981.727
|% 0,78
|
|YKBNK
|11,90
|4.268.360.962
|% 3,93
|
|KRDMD
|14,31
|4.565.742.948
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6164
|18,6525
|% 0,14
|
|Euro
|19,2322
|19,3137
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,2332
|22,3447
|% 0,21
|
|Frank
|19,5511
|19,6688
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9412
|4,9660
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|1,87
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|1,58
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-21,00
|
|Tam
|6.966
|7.054
|18,00
|
|Yarım
|3.378
|3.449
|9,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.724
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,54
|12,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,24
|83,24
|-0,47
|
Seans Raporu
18:05
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