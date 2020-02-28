***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 40.000.000,00 20.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen OrtaklıkBereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 400.000,00 400.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 16.000.000,00 16.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKredi Garanti Fonu A.Ş. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kredi teminatı amacı ile fon tesisi ve yönetimi 278.438.891,61 4.719.303,25 TRY 1,69 İştirakAlbaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Kültür ve sanat Faaliyetleri 3.540.000,00 3.540.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInsha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 1.946.960,00 1.946.960,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkAlbaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri 18000000 18000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Finansal Danışmanlık Faaliyetleri 1000000 28559 TRY 2,86 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822345BIST