***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMELİKŞAH UTKU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ÜyesiTURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSÜLEYMAN ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıFATİH BOZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim MüdürüHASAN ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiMALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Müdür YardımcısıMUSTAFA ÇETİN Genel Müdür Yardımcsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiVOLKAN EVCİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi, Risk Yönetim BaşkanıMEHMET FATİH YORULMAZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür DanışmanıMEHMET ULUDAĞ Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü, Bölge Müdürü, Şube MüdürüYASEMİN AYDIN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873777BIST