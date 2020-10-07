***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 15:38
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 40.000.000,00 20.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 29.000.000,00 29.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kredi teminatı amacı ile fon tesisi ve yönetimi 278.438.891,61 4.719.303,25 TRY 1,69 İştirak
Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Kültür ve sanat Faaliyetleri 3.540.000,00 3.540.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Insha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 1.946.960,00 1.946.960,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Finansal Danışmanlık Faaliyetleri 1000000 28559 TRY 2,86 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879107
BIST