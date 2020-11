***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİbrahim Öz Yönetici 18.12.2014 0 216 666 05 90 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120Cihat Keskin Yönetmen 01.12.2017 0 216 666 13 67 ckeskin@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisans 903112/908857/908876Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 40.000.000,00 20.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen OrtaklıkBereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 29.000.000,00 29.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKredi Garanti Fonu A.Ş. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kredi teminatı amacı ile fon tesisi ve yönetimi 278.438.891,61 4.719.303,25 TRY 1,69 İştirakAlbaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Kültür ve sanat Faaliyetleri 3.540.000,00 3.540.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInsha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 2.935.781,00 2.935.781,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Finansal Danışmanlık Faaliyetleri 1.000.000,00 28.559,00 TRY 2,86 İştirakDeğer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık