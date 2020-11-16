***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2020 16:11
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mansur Çelepkolu Müdür 26.12.2019 0 216 666 03 03 mcelepkolu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı / Konut Değerleme Lisansı 209653/907214/307307/900445
İbrahim Öz Yönetici 18.12.2014 0 216 666 05 90 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120
Cihat Keskin Yönetmen 01.12.2017 0 216 666 13 67 ckeskin@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisans 903112/908857/908876
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 72000000 36.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 29.000.000,00 29.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kredi Garanti Fonu A.Ş. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kredi teminatı amacı ile fon tesisi ve yönetimi 278.438.891,61 4.719.303,25 TRY 1,69 İştirak
Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Kültür ve sanat Faaliyetleri 7.000.000,00 3.540.000,00 TRY 50,57 Bağlı Ortaklık
Insha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 2.935.781,00 2.935.781,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Finansal Danışmanlık Faaliyetleri 1.000.000,00 28.559,00 TRY 2,86 İştirak
Değer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888679
BIST