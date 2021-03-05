***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.03.2021 18:34
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 72000000 36.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 29.000.000,00 29.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Insha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 2.935.781,00 2.935.781,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Değer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915555
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.546
En Düşük
1.528
18:057,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5795
En Düşük
7,4723
18:059,0010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
18:05411,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,95
|Açılış
|: 411,34
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
413,34
En Düşük
407,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|97,90
|376.243.230
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|9.678.540
|% 10,00
|
|YKGYO
|6,82
|30.006.498
|% 10,00
|
|CLEBI
|226,60
|109.283.285
|% 10,00
|
|SANFM
|19,94
|3.018.713
|% 9,98
|
|LINK
|46,98
|20.819.759
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|9.011.478
|% -10,00
|
|CASA
|176,60
|8.206.566
|% -8,50
|
|FENER
|31,12
|220.028.430
|% -8,25
|
|MERIT
|287,30
|2.766.399
|% -7,32
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|THYAO
|14,78
|1.328.410.762
|% 0,41
|
|INDES
|32,56
|1.134.746.108
|% 6,82
|
|KRDMD
|7,30
|1.073.837.123
|% -0,82
|
|PETKM
|6,02
|2.449.980.674
|% 2,21
|
|EKGYO
|2,46
|798.778.375
|% 1,23
|
|TSKB
|1,74
|510.547.374
|% 1,16
|
|GARAN
|9,25
|1.534.023.320
|% -1,60
|
|DOHOL
|3,42
|519.925.249
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5454
|7,5530
|% 0,56
|
|Euro
|8,9901
|9,0010
|% -0,17
|
|Sterlin
|10,3808
|10,4329
|% -0,23
|
|Frank
|8,0707
|8,1194
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0050
|2,0151
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|0,47
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
|
|Çeyrek
|657
|673
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,10
|
|B. Petrol
|68,89
|68,89
|2,15
|