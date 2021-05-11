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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.05.2021 17:52



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MAZIN KHAIRY SHAKER MANNA - Üst Düzey Yönetici 31.03.2021 YÖNETİM KURULU BAŞKANI AL BARAKA BANKACILIK GRUBU GENEL MÜDÜRÜ VE İCRA BAŞKANI KREDİ KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ BAŞKAN
SÜLEYMAN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.05.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ -YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ- ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - BAŞKAN VEKİLİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - BAŞKAN
MUSTAFA BÜYÜKABACI 23.03.2017 YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. ÜYESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YRD., BAHAR ARSACILIK VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş.Y.K. ÜYESİ, ABACILAR HAYV. VE GIDA TAAR. SAN. TİC.. LTD. ŞTİ, ORTAK, BİRLER GIDA TAR. HAYV. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. ORTAK GÖZMER GÖZLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK - DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
IBRAHIM FAYEZ HUMAID ALSHAMSI - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2005 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL-RABIAH TRADING COMPANY - ORTAK Evet Bağımsız Üye Değil - Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYE
KEMAL VAROL - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Evet KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
MEHMET ALİ GÖKCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ MED-MAR SAĞLIK HİZ. GID. İNŞ. TUR. TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. TİC. A.Ş. - ORTAK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, SÜRDÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ - ÜYE
MOHAMED ALI CHATTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ISLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANSMAN YATIRIMLARI MÜDÜRÜ İSLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANS SEKTÖR GELİŞTİRME DAİRESİ - BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYE
TAWFIG SHAKER M MUFTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
HOUSSEM BEN HAJ AMOR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU - GENEL MÜDÜR VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ- YEDEK ÜYE, DENETİM KOMİTESİ - ÜYE
GHASSAN AHMED M AMODI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ DAR ALTAMLEEK - GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
MELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.10.2016 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y. K. BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ Y.K. ÜYESİ, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Y.K. BAŞKAN VEKİLİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil - Hayır KREDİ KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ-ÜYE, BT YÖNETİŞİM KOMİTESİ-BAŞKAN

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİKŞAH UTKU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
TURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SÜLEYMAN ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
FATİH BOZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü
HASAN ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
MALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ÇETİN Genel Müdür Yardımcsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
VOLKAN EVCİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi, Risk Yönetim Başkanı
MEHMET FATİH YORULMAZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Danışmanı Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ULUDAĞ Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü, Bölge Müdürü, Şube Müdürü
YASEMİN AYDIN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936212


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