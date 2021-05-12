***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2021 14:36
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİKŞAH UTKU Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Y.K. Başkanı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Y.K. Başkanı, Albaraka Teknoloji ve Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Y.K. Başkanı, Değer Varlık Kiralama A.Ş. Y.K. Başkanı, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. Y.K. Başkanı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Y. K. Başkanı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Y.K. Üyesi, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. Y.K. Üyesi
TURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SÜLEYMAN ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
FATİH BOZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü
HASAN ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
MALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ÇETİN Genel Müdür Yardımcsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
VOLKAN EVCİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi, Risk Yönetim Başkanı
MEHMET FATİH YORULMAZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Danışmanı Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ULUDAĞ Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü, Bölge Müdürü, Şube Müdürü
YASEMİN AYDIN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936412
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