***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 72.000.000,00 36.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen OrtaklıkAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInsha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 2.935.781,00 2.935.781,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDeğer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950670BIST