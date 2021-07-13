***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.07.2021 14:37
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 72.000.000,00 36.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Insha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 2.935.781,00 2.935.781,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Değer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950670
BIST
15:481.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,26
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
15:488,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0293
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
15:4810,1721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
15:48504,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,17
|Açılış
|: 504,14
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KRTEK
|8,37
|15.487.987
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.840.640
|% 9,98
|
|EDATA
|8,12
|51.146.032
|% 9,88
|
|EUHOL
|3,09
|5.333.818
|% 9,57
|
|EDIP
|3,80
|48.716.077
|% 9,51
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|61,00
|1.679.444
|% -3,48
|
|SILVR
|6,40
|19.551.361
|% -2,88
|
|SASA
|30,62
|1.426.357.691
|% 8,05
|
|GARAN
|8,45
|850.703.574
|% 0,00
|
|THYAO
|13,14
|437.468.868
|% 0,31
|
|KRDMD
|7,29
|335.257.454
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,31
|283.450.404
|% 1,76
|
|PEKGY
|1,03
|183.047.525
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,31
|283.450.404
|% 1,76
|
|GARAN
|8,45
|850.703.574
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|102.248.576
|% 1,12
|
|SASA
|30,62
|1.426.357.691
|% 8,05
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5888
|8,5900
|% -0,34
|
|Euro
|10,1182
|10,1721
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8922
|11,9518
|% 0,18
|
|Frank
|9,3293
|9,3855
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2833
|2,2947
|% -0,35
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|18,20
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|20,00
|
|Tam
|3.322
|3.406
|23,48
|
|Yarım
|1.606
|1.647
|11,36
|
|Çeyrek
|805
|824
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,07
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-0,10
|
Seans Raporu
15:48
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16:00XU100
Endeks 1, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 7, 778.00 milyon TL de
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15:59IHYAY
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15:57BLCYT
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