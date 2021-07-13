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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.07.2021 14:37



***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 72.000.000,00 36.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Insha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 2.935.781,00 2.935.781,00 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Bereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Değer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950670


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KRTEK 8,37 15.487.987 % 9,99  
VBTYZ 14,43 128.840.640 % 9,98  
EDATA 8,12 51.146.032 % 9,88  
EUHOL 3,09 5.333.818 % 9,57  
EDIP 3,80 48.716.077 % 9,51  
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15:48 Alış Satış %  
Dolar 8,5888 8,5900 % -0,34  
Euro 10,1182 10,1721 % 0,08  
Sterlin 11,8922 11,9518 % 0,18  
Frank 9,3293 9,3855 % -0,16  
Riyal 2,2833 2,2947 % -0,35  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.826 1.826 18,20  
Altın Gr. 504 504 3,42  
Cumhuriyet 3.335 3.386 20,00  
Tam 3.322 3.406 23,48  
Yarım 1.606 1.647 11,36  
Çeyrek 805 824 5,68  
Gümüş.Ons 26,31 26,34 0,33  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,07  
B. Petrol 76,39 76,39 -0,10  
Seans Raporu 15:48
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