***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAZIN KHAIRY SHAKER MANNA - Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI AL BARAKA BANKACILIK GRUBU GENEL MÜDÜRÜ VE İCRA BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ BAŞKANSÜLEYMAN KALKAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.05.2018 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ -YÖNETİM KURULU ÜYESİ - Evet Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ- ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - BAŞKAN VEKİLİ, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - BAŞKANMUSTAFA BÜYÜKABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. ÜYESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YRD., BAHAR ARSACILIK VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş.Y.K. ÜYESİ, ABACILAR HAYV. VE GIDA TAAR. SAN. TİC.. LTD. ŞTİ, ORTAK, BİRLER GIDA TAR. HAYV. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. ORTAK GÖZMER GÖZLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK Evet Bağımsız Üye Değil - Hayır DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYEKEMAL VAROL - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Evet KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYEMEHMET ALİ GÖKCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ MED-MAR SAĞLIK HİZ. GID. İNŞ. TUR. TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. TİC. A.Ş. - ORTAK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, SÜRDÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ - ÜYEMOHAMED ALI CHATTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ISLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANSMAN YATIRIMLARI MÜDÜRÜ İSLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANS SEKTÖR GELİŞTİRME DAİRESİ - BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYETAWFIG SHAKER M MUFTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırHOUSSEM BEN HAJ AMOR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU - GENEL MÜDÜR VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ- YEDEK ÜYE, DENETİM KOMİTESİ - ÜYEGHASSAN AHMED M AMODI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ DAR ALTAMLEEK - GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.10.2016 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y. K. BAŞKANI, TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ Y.K. ÜYESİ, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Y.K. BAŞKAN VEKİLİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil - Hayır KREDİ KOMİTESİ-ÜYE, İCRA KOMİTESİ-ÜYE, BT YÖNETİŞİM KOMİTESİ-BAŞKANhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961044BIST