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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.11.2021 19:10
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İbrahim Öz Yönetici 18.12.2014 0 216 666 05 90 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120
Cihat Keskin Yönetmen 01.12.2017 0 216 666 13 67 ckeskin@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisans 903112/908857/908876

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MALEK KHODR TEMSAH GENEL MÜDÜR VEKİLİ
TURGUT SİMİTCİOĞLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
MUSTAFA ÇETİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NEZİH DOLMACI HAZİNE MÜDÜRÜ
ŞUAYB ÜSTÜNCAN HAZİNE YÖNETİCİSİ
İBRAHİM ÖZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
TÜLAY ŞALVA YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRÜ
MUZAFFER ÇÖLMEK FİNANSAL KURUMLAR MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980357


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TETMT 231,00 10.073.368 % 10,00  
SONME 31,02 3.825.535 % 10,00  
AKFGY 5,83 34.963.694 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 843.600 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -8,73  
Altın Gr. 767 767 31,98  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,75 22,77 -0,10  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 0,44  
B. Petrol 68,32 68,32 -4,90  
Seans Raporu 18:05
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