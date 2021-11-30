***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİbrahim Öz Yönetici 18.12.2014 0 216 666 05 90 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120Cihat Keskin Yönetmen 01.12.2017 0 216 666 13 67 ckeskin@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisans 903112/908857/908876Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMALEK KHODR TEMSAH GENEL MÜDÜR VEKİLİTURGUT SİMİTCİOĞLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISIMUSTAFA ÇETİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISINEZİH DOLMACI HAZİNE MÜDÜRÜŞUAYB ÜSTÜNCAN HAZİNE YÖNETİCİSİİBRAHİM ÖZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİTÜLAY ŞALVA YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRÜMUZAFFER ÇÖLMEK FİNANSAL KURUMLAR MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980357BIST