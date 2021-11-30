***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.11.2021 19:10
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İbrahim Öz Yönetici 18.12.2014 0 216 666 05 90 ibrahimoz@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902998/901963
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120
Cihat Keskin Yönetmen 01.12.2017 0 216 666 13 67 ckeskin@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisans 903112/908857/908876
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MALEK KHODR TEMSAH GENEL MÜDÜR VEKİLİ
TURGUT SİMİTCİOĞLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
MUSTAFA ÇETİN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NEZİH DOLMACI HAZİNE MÜDÜRÜ
ŞUAYB ÜSTÜNCAN HAZİNE YÖNETİCİSİ
İBRAHİM ÖZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ
TÜLAY ŞALVA YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRÜ
MUZAFFER ÇÖLMEK FİNANSAL KURUMLAR MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980357
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,4064
En Yüksek
|Değişim
|: 4,60%
|| 0,5901
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,4840
En Düşük
12,6998
18:0515,2061
En Yüksek
|Değişim
|: 5,10%
|| 0,7372
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
15,2418
En Düşük
14,2915
18:05764,30
En Yüksek
|Değişim
|: 3,99%
|| 29,30
|Açılış
|: 764,30
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
768,50
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.073.368
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.963.694
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|FENER
|31,00
|198.534.720
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.058.658
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|31.640.914
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|680.283
|% -9,97
|
|BALAT
|9,58
|3.534.880
|% -9,96
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|KOZAL
|129,10
|2.333.453.006
|% 7,05
|
|THYAO
|17,22
|1.918.930.954
|% -0,58
|
|SASA
|43,40
|1.543.574.425
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,17
|1.182.112.992
|% 0,00
|
|GARAN
|11,42
|2.811.437.405
|% 0,18
|
|AKBNK
|6,52
|1.369.808.311
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,24
|396.034.960
|% -0,88
|
|ASELS
|21,74
|3.468.362.182
|% -4,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4061
|13,4089
|% 4,62
|
|Euro
|15,1645
|15,2023
|% 5,07
|
|Sterlin
|17,7874
|17,8766
|% 4,66
|
|Frank
|14,5573
|14,6450
|% 5,35
|
|Riyal
|3,5743
|3,5922
|% 4,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-8,73
|
|Altın Gr.
|767
|767
|31,98
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,44
|
|B. Petrol
|68,32
|68,32
|-4,90
|