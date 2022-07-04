***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 1,00 TRY 2500000000 TRY 100 İmtiyaz Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMAZIN KHAIRY SHAKER MANNA - Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.03.2021 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI JORDAN ISLAMIC BANK – Y.K. ÜYESİ, AL BARAKA BANK MISIR – Y.K. ÜYESİ, AL BARAKA BANK GÜNEY AFRİKA – Y.K. ÜYESİ, AL BARAKA BANK CEZAYİR – Y.K. BAŞKANI, INJAZ BAHRAİN – Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, İCRA KOMİTESİ BAŞKANMUSTAFA BÜYÜKABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. ÜYESİ, İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN YRD., ABACILAR HAYV. VE GIDA TAAR. SAN. TİC.. LTD. ŞTİ, GÖZMER GÖZLÜK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ORTAK Evet Bağımsız Üye - Hayır DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYEKEMAL VAROL - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Evet KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYEMEHMET ALİ GÖKCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ MED-MAR SAĞLIK HİZ. GID. İNŞ. TUR. TUZ İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYECİLİK VE ELEKTRİK ÜRETİMİ SAN. TİC. A.Ş. - ORTAK Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, SÜRDÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - BAŞKANMOHAMED ALI CHATTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ISLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANSMAN YATIRIMLARI MÜDÜRÜ İSLAM KALKINMA BANKASI - İSLAMİ FİNANS SEKTÖR GELİŞTİRME DAİRESİ - BAŞKAN VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ -BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYE, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ - ÜYETAWFIG SHAKER M MUFTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırHOUSSEM BEN HAJ AMOR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANKACILIK GRUBU - GENEL MÜDÜR VEKİLİ Evet Bağımsız Üye Hayır KREDİ KOMİTESİ- YEDEK ÜYE, DENETİM KOMİTESİ - ÜYEGHASSAN AHMED M AMODI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ DAR ALTAMLEEK - GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.10.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Y.K. BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. Y.K. BAŞKANI ALBARAKA TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Y.K. BAŞKANI DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. Y.K. BAŞKANI BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. Y. K. BAŞKANI, KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. Y.K. BAŞKAN VEKİLİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. Y.K. ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Hayır BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - BAŞKAN, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYEAZHAR AZIZ DOGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.01.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANK PAKİSTAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ, AL BARAKA BANKACILIK GRUBU - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - ÜYEMALEK KHODR TEMSAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.10.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - ÜYEBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKatılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık 72.000.000,00 36.000.000,00 TRY 50 Birlikte Kontrol Edilen OrtaklıkAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi 45.000.000,00 45.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkInsha GMBH Almanya'da Solarisbank AG'nin bankacılık lisansıyla dijital katılım bankacılığı hizmeti verilmesi , bu lisans ile mudaraba yöntemiyle fon toplanması ve fonların imzalanan sözleşmeye istinaden faizsiz finans ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirilmesi 5.982.255,00 5.982.255,00 EUR 100 Bağlı OrtaklıkBereket Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDeğer Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041238BIST