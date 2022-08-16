***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı Katılım Hayat Ve Emeklilik A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme Ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri Ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Kültür Sanat Ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu BaşkanıTURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Insha Ventures Teknoloji Geliştirme Ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi,Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş - Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA ÇETİN Genel Müdür Yardımcsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim MüdürüSÜLEYMAN ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu ÜyesiFATİH BOZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim MüdürüHASAN ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Değer Varlık Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiVOLKAN EVCİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi, Risk Yönetim Başkanı Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetimi ÜyesiMEHMET FATİH YORULMAZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Danışmanı Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET ULUDAĞ Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü, Bölge Müdürü, Şube MüdürüYASEMİN AYDIN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055768BIST