***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.08.2022 14:52
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı Katılım Hayat Ve Emeklilik A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme Ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri Ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Kültür Sanat Ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
TURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Insha Ventures Teknoloji Geliştirme Ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi,Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş - Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA ÇETİN Genel Müdür Yardımcsı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü
SÜLEYMAN ÇELİK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
FATİH BOZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü
HASAN ALTUNDAĞ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Birim Müdürü Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Değer Varlık Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
VOLKAN EVCİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, İç Sistemler Üst Düzey Yöneticisi, Risk Yönetim Başkanı Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetimi Üyesi
MEHMET FATİH YORULMAZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür Danışmanı Albaraka Türk Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ULUDAĞ Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü, Bölge Müdürü, Şube Müdürü
YASEMİN AYDIN Direktör Üst Düzey Yönetici Direktör, Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055768
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