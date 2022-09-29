***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHOUSSEM BEN HAJ AMOR 26.03.2020 YÖNETİM KURULU ÜYESİ, YÖNETİM KURULU BAŞKANI Al Baraka Group İcra Başkanı (Vekaleten) Al Baraka Tunis - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Egypt - Yönetim Kurulu Üyesi Al Baraka Jordan - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır İCRA KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - BAŞKAN, DENETİM KOMİTESİ - ÜYE, KREDİ KOMİTESİ - YEDEK ÜYEMUSTAFA BÜYÜKABACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ 1. Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2. Abacılar Hayv. Ve Gıda Tar. San. Tic. Ltd. Şti - Genel Müdür 3. Birler Gıda Tarım Hayv. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Genel Müdür 4. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi - Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ - BAŞKAN, ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ - ÜYEKEMAL VAROL - Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.03.2013 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - ÖĞRETİM ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Evet KREDİ KOMİTESİ - ÜYEMOHAMED ALI CHATTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.02.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İslam Kalkınma Bankası - Direktör Vekili, İslami Finans Sektörü Geliştirme Departmanı İslam Kalkınma Bankası - Müdür, AWQAF YATIRIM FONLARI Bölümü Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıTAWFIG SHAKER M MUFTI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırGHASSAN AHMED M AMODI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.03.2020 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Halwani Bros Company - Yönetim Kurulu Üyesi Saba Clinics - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.10.2016 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bereket Varlık Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Değer Varlık Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı Marmara Üniversitesi Teknopark A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi TÜBİTAK TEYDEB - Bilişim Teknolojileri Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Hayır BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ - BAŞKAN, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ - ÜYE, İCRA KOMİTESİ - ÜYEAZHAR AZIZ DOGAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.01.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ AL BARAKA BANK PAKİSTAN - YÖNETİM KURULU ÜYESİ, AL BARAKA GRUBU - GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil Hayır KREDİ KOMİTESİ - ÜYEAKRAM YASSIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 15.08.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ FALCON GROUP - BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil HayırBEKİR PAKDEMİRLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.08.2022 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi HayırMALEK KHODR TEMSAH Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.10.2021 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GENEL MÜDÜR VEKİLİ, GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, MÜDÜR YARDIMCISI KATILIM HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, INSHA VENTURES TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE PAZARLAMA A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA TEKNOLOJİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ALBARAKA KÜLTÜR SANAT VE YAYINCILIK A.Ş. - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, Evet Bağımsız Üye Değil Hayır İcra Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi Üyesi Risk Takip Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065876BIST