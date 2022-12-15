***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.12.2022 14:58
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Seyfullah Demirlek Yatırımcı İlişkileri Müdürü 07.08.2022 0216 666 03 03 sdemirlek@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 206465/ 700920
Mustafa Karamehmetoğlu Yönetici 14.05.2012 0 216 666 09 23 mkaramehmetoglu@albarakaturk.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Kredi Derecelendirme Lisansı 700092/600067/207120
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087508
BIST
14:535.154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 87,69
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.149
14:5318,6477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
14:5319,8090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0904
|Açılış
|: 19,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
14:531.066,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -15,18
|Açılış
|: 1.066,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler14:51
|EPLAS
|28,82
|35.112.498
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.863.138
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.033.123
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|473.839.353
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|257.180.201
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,38
|348.978.810
|% -8,30
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SNPAM
|18,40
|631.102
|% -7,07
|
|ASELS
|57,25
|4.701.435.925
|% 1,51
|
|THYAO
|139,00
|4.585.507.285
|% 1,46
|
|ISCTR
|12,01
|3.627.760.096
|% 7,52
|
|AKBNK
|18,23
|3.485.408.236
|% 5,44
|
|EKGYO
|7,95
|3.299.518.217
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,87
|1.221.947.743
|% 5,51
|
|EKGYO
|7,95
|3.299.518.217
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,01
|3.627.760.096
|% 7,52
|
|VAKBN
|11,10
|2.385.297.054
|% 4,62
|
|YKBNK
|11,76
|2.365.551.436
|% 5,76
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6403
|18,6430
|% 0,11
|
|Euro
|19,7995
|19,8143
|% -0,43
|
|Sterlin
|22,9432
|23,0583
|% -0,57
|
|Frank
|20,0061
|20,1266
|% -0,40
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,09
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-27,51
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-15,13
|
|Cumhuriyet
|7.164
|7.273
|-84,00
|
|Tam
|7.199
|7.249
|-79,00
|
|Yarım
|3.486
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,41
|
|B. Petrol
|83,03
|83,03
|0,33
|
Seans Raporu
14:51
daha fazla
-
15:06SELGD
Yüzde 5.11 oranında artışla 6.99 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 914 adet işlem
-
15:05YKBNK
Yüzde 5.40 oranında artışla 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 139, 607 adet işlem
-
15:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, EKGYO, KOZAA
-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 62 artarak (% 2.07 ) 4, 517
-
15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENKAI, PLTUR, ULAS, OZSUB, KUVVA, UZERB, EPLAS, ISATR, DITAS