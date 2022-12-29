***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu BaşkanıTURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıSERHAN YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Hazine YöneticisiÖMER EMEÇ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Baş Ekonomist & Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMALEK KHODR TEMSAH GENEL MÜDÜRTURGUT SİMİTCİOĞLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISISERHAN YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISINEZİH DOLMACI HAZİNE MÜDÜRÜŞUAYB ÜSTÜNCAN HAZİNE YÖNETİCİSİTÜLAY ŞALVA YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091150BIST