Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2022 15:46
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
TURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SERHAN YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Yöneticisi
ÖMER EMEÇ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Baş Ekonomist & Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MALEK KHODR TEMSAH GENEL MÜDÜR
TURGUT SİMİTCİOĞLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
SERHAN YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NEZİH DOLMACI HAZİNE MÜDÜRÜ
ŞUAYB ÜSTÜNCAN HAZİNE YÖNETİCİSİ
TÜLAY ŞALVA YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091150


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:505.432
Değişim :  1,61% |  85,90
Açılış :  5.348  
Önceki Kapanış :  5.346  
En Yüksek
5.448 En Düşük
5.332
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 17,71 1.009.488 % 10,00  
DIRIT 5,73 948.687 % 9,98  
ARCLK 115,80 824.643.865 % 9,97  
CELHA 36,84 15.904.756 % 9,97  
PRKME 24,28 29.222.576 % 9,96  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Dolar 18,7152 18,7172 % 0,04  
Euro 19,9550 19,9747 % 0,59  
Sterlin 22,4311 22,5436 % 0,05  
Frank 20,1565 20,2779 % 0,50  
Riyal 4,9616 4,9865 % -0,01  
daha fazla
15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 2,61  
Altın Gr. 1.087 1.087 1,12  
Cumhuriyet 7.313 7.423 16,00  
Tam 7.350 7.400 10,00  
Yarım 3.559 3.617 -1,00  
Çeyrek 1.785 1.808 -1,00  
Gümüş.Ons 23,84 23,87 0,37  
Gümüş Gr. 14,33 14,35 0,21  
B. Petrol 82,91 82,91 -1,08  
Seans Raporu 15:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru