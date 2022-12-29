***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2022 15:46
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MALEK KHODR TEMSAH Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Vekili, Genel Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı
TURGUT SİMİTCİOĞLU Genel Müdür Başyardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcısı Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Insha Ventures Teknoloji Geliştirme ve Pazarlama A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
SERHAN YILDIRIM Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Yöneticisi
ÖMER EMEÇ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Baş Ekonomist & Stratejik Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Birim Müdürü Albaraka Teknoloji Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MALEK KHODR TEMSAH GENEL MÜDÜR
TURGUT SİMİTCİOĞLU GENEL MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
SERHAN YILDIRIM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
NEZİH DOLMACI HAZİNE MÜDÜRÜ
ŞUAYB ÜSTÜNCAN HAZİNE YÖNETİCİSİ
TÜLAY ŞALVA YATIRIM BANKACILIĞI MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091150
BIST