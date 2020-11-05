***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
05.11.2020 18:20
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/11/2020
Karar Sayısı
2159
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI İlişikte sunduğumuz Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin, 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait -Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini, -Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, -Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankanın aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Bankanın finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Mustafa BÜYÜKABACI Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Ali GÖKÇE Denetim Komitesi Üyesi Mohamed Ali CHATTI Denetim Komitesi Üyesi Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886406
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,37
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.185
En Düşük
1.166
18:058,4326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0111
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
18:059,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0931
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0305
En Düşük
9,8472
18:05526,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 10,33
|Açılış
|: 526,18
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
527,52
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|16,50
|6.918.665
|% 10,00
|
|CASA
|41,80
|495.653
|% 10,00
|
|BLCYT
|6,60
|9.069.152
|% 10,00
|
|NATEN
|36,98
|90.114.411
|% 9,99
|
|OZRDN
|8,26
|1.914.192
|% 9,99
|
|EUYO
|10,44
|4.693.218
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|2.516.081
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|1.285.130
|% -9,97
|
|EUKYO
|3,95
|4.870.576
|% -9,82
|
|BRKO
|1,30
|3.721.857
|% -9,72
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|SISE
|6,63
|1.453.525.226
|% 2,47
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|PETKM
|4,26
|1.040.389.997
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,78
|1.068.867.158
|% 1,71
|
|SKBNK
|1,82
|858.475.413
|% 7,06
|
|TSKB
|2,12
|921.833.221
|% 2,42
|
|GARAN
|6,96
|2.173.648.598
|% 0,43
|
|ALBRK
|1,70
|527.596.409
|% 3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4279
|8,4326
|% 0,13
|
|Euro
|9,9589
|9,9729
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,9928
|11,0479
|% 0,83
|
|Frank
|9,2506
|9,3063
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2397
|2,2510
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|41,60
|
|Altın Gr.
|527
|527
|10,93
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,33
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FLAP
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 107, 956 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3 artarak (% 0.23 ) 1, 284
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17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GUBRF, BLCYT
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17:57XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 22, 281.00 milyon TL de