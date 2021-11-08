***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.11.2021 18:45
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/11/2021
Karar Sayısı
2291
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin, 01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait
- Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankanın aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Bankanın finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz
Mustafa BÜYÜKABACI
Denetim Komitesi Başkanı
Mehmet Ali GÖKÇE
Denetim Komitesi Üyesi
Houssem BEN HAJ AMOR
Denetim Komitesi Üyesi
Malek Khodr TEMSAH
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975980
BIST
18:051.609
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
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|Açılış
|: 1.589
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|Önceki Kapanış
|: 1.584
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1.609
En Düşük
1.589
18:059,6809
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 9,7200
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|Önceki Kapanış
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9,7459
En Düşük
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18:0511,2286
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2903
En Düşük
11,1772
18:05567,78
En Yüksek
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|: 0,32%
|| 1,80
|Açılış
|: 567,78
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
571,27
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|16,28
|721.481
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.758.492
|% 9,98
|
|KTSKR
|31,54
|88.840.995
|% 9,97
|
|DOKTA
|37,50
|16.459.620
|% 9,97
|
|DOBUR
|76,90
|11.988.411
|% 9,94
|
|BASGZ
|22,72
|19.437.369
|% -9,98
|
|KARYE
|14,44
|164.444.709
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,85
|134.289.218
|% -6,10
|
|UFUK
|19,22
|282.020
|% -6,06
|
|NUGYO
|11,04
|35.874.215
|% -6,04
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|ASELS
|16,92
|986.091.658
|% 1,20
|
|KRDMD
|7,35
|972.719.570
|% 4,11
|
|PETKM
|6,82
|2.524.718.286
|% 2,10
|
|TSKB
|1,60
|518.189.432
|% 1,91
|
|GARAN
|10,78
|3.155.339.756
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,04
|654.372.895
|% 1,00
|
|THYAO
|18,05
|3.101.078.500
|% 2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6792
|9,6809
|% 0,02
|
|Euro
|11,2248
|11,2286
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,1021
|13,1678
|% 0,58
|
|Frank
|10,5657
|10,6293
|% -0,03
|
|Riyal
|2,5765
|2,5894
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|3,13
|
|Altın Gr.
|568
|568
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|0,07
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|0,48
|
Seans Raporu
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17:59RALYH
Yüzde 4.65 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 015, 450 adet işlem
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Endeks 1, 607 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 455.00 milyon TL de
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