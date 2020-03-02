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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

02.03.2020 18:29
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***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2072
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI -    Bankamızın 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan konsolide  finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, -    Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, -    Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankanın aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Mustafa BÜYÜKABACI Denetim Komitesi Başkanı Süleyman Kalkan Denetim Komitesi Üyesi Mehmet Asutay Denetim Komitesi Üyesi Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823463


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