***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
05.03.2021 18:34
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/03/2021
Karar Sayısı
2218
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI - Bankamızın 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, - Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Konsolide Finansal Tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankanın aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Mustafa BÜYÜKABACI Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Ali GÖKÇE Denetim Komitesi Üyesi Mohamed Ali CHATTI Denetim Komitesi Üyesi Melikşah UTKU Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915553
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|287,30
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|
|PETKM
|6,02
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|
|GARAN
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|THYAO
|14,78
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|INDES
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|KRDMD
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|PETKM
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|798.778.375
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|Alış
|Satış
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|% -0,24
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|Frank
|8,0707
|8,1194
|% 0,23
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
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|1.697
|-0,79
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|Altın Gr.
|412
|412
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-1,00
|
|Tam
|2.711
|2.781
|1,30
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|0,63
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|Çeyrek
|657
|673
|0,32
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|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,45
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|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
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|69,03
|2,29
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