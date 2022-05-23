***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
23.05.2022 18:10
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2022
Karar Sayısı
2358
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin, 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait -Konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, -Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların Bankanın aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Bankanın finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz Mustafa BÜYÜKABACI Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Ali GOKCE Denetim Komitesi Üyesi Houssem BEN HAJ AMOR Denetim Komitesi Üyesi Malek Khodr TEMSAH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031858
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|
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|
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|SELVA
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|
|MNDRS
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|26.138.334
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|
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|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
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|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
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|HEKTS
|29,80
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|% 5,52
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|KARSN
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|GARAN
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|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
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|Alış
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|%
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|Dolar
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|Satış
|%
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|Altın Ons
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|12,05
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,35
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
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|Gümüş.Ons
|22,04
|22,07
|0,25
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|11,42
|0,25
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|111
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