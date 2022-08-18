***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.08.2022 19:26
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2022
Karar Sayısı
2380
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI - Bankamızın 1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, - Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde konsolide finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Bankadaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların Bankanın aktifleri pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını Bankanın finansal durumunu karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Mustafa BÜYÜKABACI Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Ali GÖKCE Denetim Komitesi Üyesi Houssem BEN HAJ AMOR Denetim Komitesi Üyesi Malek Khodr TEMSAH Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056882
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,19
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
18:0518,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,1880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
18:0518,2222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0388
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1593
18:051.015,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,64
|Açılış
|: 1.016,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.015,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|50,60
|81.992.082
|% 10,00
|
|HKTM
|13,31
|1.386.103
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.557.555
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.576.059
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,28
|1.710.997
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,28
|450.794.757
|% -9,99
|
|ALCTL
|31,26
|94.380.712
|% -9,97
|
|DENGE
|2,23
|70.359.995
|% -8,23
|
|DOKTA
|32,16
|16.676.797
|% -6,73
|
|LKMNH
|17,26
|37.692.034
|% -6,25
|
|THYAO
|68,50
|5.469.426.767
|% -1,65
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|SISE
|25,72
|3.884.112.642
|% 0,86
|
|EREGL
|29,72
|3.023.145.791
|% 0,81
|
|TUPRS
|326,90
|2.998.227.595
|% -0,64
|
|EKGYO
|3,66
|2.276.943.258
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,67
|2.600.782.169
|% -4,06
|
|PETKM
|11,60
|4.801.980.959
|% 4,88
|
|ALBRK
|2,02
|711.093.827
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,96
|1.499.582.953
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0771
|18,1289
|% 0,28
|
|Euro
|18,1531
|18,2184
|% -0,23
|
|Sterlin
|21,3524
|21,4595
|% -0,66
|
|Frank
|18,8055
|18,9188
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8055
|4,8296
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-10,85
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-4,76
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-35,00
|
|Tam
|6.815
|6.903
|-34,00
|
|Yarım
|3.321
|3.375
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.687
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,08
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,26
|
|B. Petrol
|95,89
|95,89
|-0,70
|
Seans Raporu
18:05
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