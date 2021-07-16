***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
16.07.2021 12:47
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951470
BIST
14:331.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:338,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3310,1041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0325
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:33497,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,09
|Açılış
|: 497,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:33
|KARYE
|8,80
|79.399.932
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.032.853
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.846.312
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.823.985
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,93
|29.491.740
|% -5,26
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|670,50
|23.117.802
|% -4,69
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,64
|905.042.483
|% 1,54
|
|THYAO
|13,16
|393.712.122
|% 0,61
|
|GARAN
|8,39
|379.415.021
|% -0,47
|
|ARCLK
|33,52
|208.262.425
|% 2,51
|
|TOASO
|30,58
|204.265.572
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,31
|129.413.252
|% -0,43
|
|GARAN
|8,39
|379.415.021
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,16
|87.271.042
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,06
|38.548.254
|% 1,92
|
|PEKGY
|1,02
|36.328.222
|% 2,00
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5253
|8,5275
|% -0,43
|
|Euro
|10,0958
|10,1041
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7234
|11,7822
|% -0,76
|
|Frank
|9,2289
|9,2845
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% -0,59
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,00
|
Seans Raporu
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14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EDATA, KARYE, SERVE, SELVA, VBTYZ, EDIP
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14:42
SNGYO, YYAPI, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:42
DOCO, CASA, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında