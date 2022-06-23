***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
23.06.2022 17:45
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2021 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038969
BIST
17:432.547
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -27,06
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
17:4317,3725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0327
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3810
En Düşük
17,3014
17:4318,3206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0095
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
17:431.029,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.028,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler17:42
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.677.413
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.449.002
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,36
|82.695.001
|% 9,93
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|50,90
|2.936.176.922
|% -2,21
|
|EREGL
|27,68
|1.482.501.906
|% -1,84
|
|SISE
|21,62
|1.480.496.112
|% -2,61
|
|SASA
|44,96
|1.190.206.107
|% -0,31
|
|AKBNK
|8,80
|1.186.975.641
|% -3,19
|
|ODAS
|3,26
|1.154.217.691
|% 3,49
|
|YKBNK
|4,79
|1.023.603.432
|% -2,64
|
|TSKB
|2,17
|352.127.505
|% -3,98
|
|EKGYO
|2,59
|359.515.742
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,80
|1.186.975.641
|% -3,19
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3675
|17,3814
|% 0,24
|
|Euro
|18,3039
|18,3230
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,2132
|21,3196
|% 0,17
|
|Frank
|18,0446
|18,1533
|% 0,53
|
|Riyal
|4,6151
|4,6383
|% 0,27
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.824
|6.929
|11,00
|
|Yarım
|3.350
|3.389
|5,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.694
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,46
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, MAKIM, NTGAZ, LIDFA, VKING
-
17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
MMCAS, IHAAS, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 122 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 128 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 19 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem