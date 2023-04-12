***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
12.04.2023 15:09
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 2022 yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136783
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1854
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.246,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.246,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|33,66
|20.629.000
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.347.412
|% 10,00
|
|ZRGYO
|4,95
|358.333.659
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|BURCE
|66,60
|35.629.776
|% 9,99
|
|HEDEF
|21,28
|95.062.531
|% -9,98
|
|ONCSM
|109,60
|181.426.489
|% -8,67
|
|GESAN
|78,40
|1.758.893.470
|% -7,22
|
|SRVGY
|161,00
|26.766.148
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.978.395
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.276.951.718
|% 0,30
|
|EREGL
|36,28
|3.057.370.650
|% 0,22
|
|ISCTR
|12,28
|2.871.617.395
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.773.813.931
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.676.338.206
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.871.617.395
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.110.339.312
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.422.830.619
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.923.043.352
|% 2,66
|
|AKBNK
|18,29
|2.773.813.931
|% 2,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3058
|19,3103
|% 0,13
|
|Euro
|21,2036
|21,2162
|% 0,90
|
|Sterlin
|23,9930
|24,1133
|% 0,36
|
|Frank
|21,4418
|21,5710
|% 0,76
|
|Riyal
|5,1330
|5,1588
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.248
|4,37
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.571
|8.646
|29,00
|
|Yarım
|4.186
|4.231
|14,00
|
|Çeyrek
|2.093
|2.115
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,64
|0,08
|
|B. Petrol
|87,06
|87,06
|1,45
|