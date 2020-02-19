***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 19.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısındaTürk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca Mohamed Ali Chatti'nin münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne geçici olarak seçilmesine ve selefinin süresini tamamlamasına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Danışma Komitesi tesis edilmesine, Aşağıda bilgileri yazılı kişilerin, BDDK'nın olumlu görüş bildirmesi veya Tebliğ'de yazılı süre içerisinde olumsuz görüş bildirmemesi durumunda görevlerine başlamak üzere Danışma Komitesi üyeleri olarak görevlendirilmelerine ve söz konusu üyelerin ilk genel kurulun onayına sunulmasınaProf. Dr. Abdulsattar Abdulkarim Mohammed ABUGHUDDAH Prof. Dr. Ahmed Mohieldin Ahmed HASSAN Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜRENkarar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820175BIST