***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.02.2020 18:34
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 19.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında
Türk Ticaret Kanunu'nun 363/(1)inci ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 22/(1)inci maddeleri uyarınca Mohamed Ali Chatti'nin münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne geçici olarak seçilmesine ve selefinin süresini tamamlamasına Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") uyarınca Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Danışma Komitesi tesis edilmesine, Aşağıda bilgileri yazılı kişilerin, BDDK'nın olumlu görüş bildirmesi veya Tebliğ'de yazılı süre içerisinde olumsuz görüş bildirmemesi durumunda görevlerine başlamak üzere Danışma Komitesi üyeleri olarak görevlendirilmelerine ve söz konusu üyelerin ilk genel kurulun onayına sunulmasına
Prof. Dr. Abdulsattar Abdulkarim Mohammed ABUGHUDDAH Prof. Dr. Ahmed Mohieldin Ahmed HASSAN Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820175
BIST
18:05119.196
En Yüksek
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|: -0,32%
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|: 120.036
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|: 312,72
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315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|665.730.087
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.698.613
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|831.606
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.079.183
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.157.684
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.759.089
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.129.571
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.384.775.231
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.318.017.428
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.283.298
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.789.592.316
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|339.164.464
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.630.598
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|544.765.566
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|313.182.456
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8449
|7,8843
|% -0,24
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.607
|1.608
|4,31
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
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|B. Petrol
|59,06
|59,06
|1,31
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