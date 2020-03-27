***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız 27 Mart 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre26.03.2020 tarihinde yapılan Hissedarlar Olağan Genel Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine üç yıl süreyle seçilen Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK, Mustafa BÜYÜKABACI, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI, Kemal VAROL, Süleyman KALKAN (Bağımsız), Mohamed Ali CHATTI (Bağımsız), Mehmet Ali GÖKCE (Bağımsız), Houssem BEN HAJ AMOR, Tawfig Shaker M. MUFTI, Ghassan Ahmed M. AMODI (Bağımsız) ve Yönetim Kurulu doğal üyesi (Genel Müdür) Melikşah UTKU kendi aralarında Yönetim Kurulunun görev taksimini aşağıdaki şekilde yapmışlardır:1. Yönetim Kurulumuzun Başkanlığına Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in, İkinci Başkanlığına Süleyman KALKAN'ın seçilmelerine, 2. Kredi Komitesi'nde Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in başkan, Süleyman KALKAN, Kemal VAROL ve Melikşah UTKU'nun üye Mohamed Ali CHATTI'nin ise yedek üye olarak görevlendirilmelerine, 3. Denetim Komitesi'nde Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa BÜYÜKABACI'nın başkan, Mehmet Ali GÖKCE ve Mohamed Ali CHATTI'nin üye olarak görevlendirilmelerine, 4. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Süleyman KALKAN'ın başkan, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI'nin üye olarak görevlendirilmelerine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mansur ÇELEPKOLU'nun ilgili mevzuat çerçevesinde bu Komite toplantılarına üye olarak katılmasına, 5. Ücretlendirme Komitesi'nde Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in başkan, Mustafa BÜYÜKABACI ve Melikşah UTKU'nun üye olarak görevlendirilmelerine, 6. Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk Komitesi'nde Mehmet Ali GÖKCE'nin başkan, Ibrahim Fayez Humaid ALSHAMSI'nin üye olarak görevlendirilmelerine, 7. İcra Komitesi'nde Adnan Ahmed Yusuf ABDULMALEK'in başkan, Süleyman KALKAN'nın ikinci başkan, Mustafa BÜYÜKABACI, Mehmet Ali GÖKCE, Kemal VAROL ve Melikşah UTKU'nun üye olarak görevlendirilmelerine,8. Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi'nde Melikşah UTKU'nun başkan, Hood Hashem Ahmed HASHEM'in (dışarıdan) teknik üye olarak görevlendirilmelerine, karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832905BIST