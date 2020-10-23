***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere hakkında başvuru yapılan Prof. Dr. Ahmed Mohieldin Ahmed HASSAN'ın vefatı nedeniyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak ön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'de belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi durumunda görevine başlamak kaydıyla, Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA'nın Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine ve söz konusu üyenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883390BIST