***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
23.10.2020 17:36
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilmek üzere hakkında başvuru yapılan Prof. Dr. Ahmed Mohieldin Ahmed HASSAN'ın vefatı nedeniyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılacak ön izin başvurusuna müspet cevap gelmesi veya Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ'de belirtilen süre içerisinde Kurumca olumsuz bir görüş bildirilmemesi durumunda görevine başlamak kaydıyla, Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA'nın Danışma Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine ve söz konusu üyenin ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883390
BIST
17:591.190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,94
|Açılış
|: 1.200
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|Önceki Kapanış
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1.205
En Düşük
1.179
17:597,9685
En Yüksek
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|: 0,39%
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|Açılış
|: 7,9610
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|Önceki Kapanış
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7,9771
En Düşük
7,9310
17:599,4366
En Yüksek
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|: 0,48%
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|Açılış
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|: 9,3550
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17:59485,92
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|: 485,99
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490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler17:57
|PINSU
|9,24
|210.598.466
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.659.930
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|225.216.103
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.524.624
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.418.996
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|66.884.025
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|78.547.707
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|SISE
|6,80
|1.105.511.055
|% -0,58
|
|GARAN
|7,03
|1.092.060.723
|% -0,99
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|TSKB
|1,85
|2.212.137.154
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,82
|612.410.026
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,86
|440.482.278
|% -6,53
|
|KRDMD
|3,47
|728.576.919
|% -2,53
|
|YKBNK
|2,21
|391.476.226
|% -1,78
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9638
|7,9667
|% 0,36
|
|Euro
|9,4303
|9,4371
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3549
|10,4068
|% -0,01
|
|Frank
|8,7493
|8,8020
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1170
|2,1276
|% 0,32
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-3,98
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,59
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,25
|42,25
|-0,21
|
Seans Raporu
17:57
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
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17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
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17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS