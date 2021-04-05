***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 05.04.2021 tarihli kararı ile Yönetim Kurulunungörev dağılımına ilişkinSayın Mazin Khairy Shaker MANNA'nınYönetim Kurulu Başkanı seçilmesine,Yönetim Kurulu ve Komitelerinde kullanılan "İkinci Başkan" ifadesinin "Başkan Vekili" olarak değiştirilmesine,Mazin Khairy Shaker MANNA'nın Kredi Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve İcra Komitesi'nin başkanı olarak görevlendirilmesine,Houssem BEN HAJ AMOR'un Kredi Komitesi yedek üyesi olarak görevlendirilmesine,Mohamed Ali CHATTI'nin Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,Denetim Komitesi üyeliğinden Mohamed Ali CHATTI'nin ayrılmasına, yerine Houssem BEN HAJ AMOR'un üye olarak görevlendirilmesine,Ücretlendirme KomitesiüyeliğindenMelikşah UTKU'nun üyelikten ayrılmasına, yerine Süleyman KALKAN'ın üye olarak görevlendirilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923537BIST