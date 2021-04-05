***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2021 18:33
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 05.04.2021 tarihli kararı ile Yönetim Kurulunun
görev dağılımına ilişkin
Sayın Mazin Khairy Shaker MANNA'nın
Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine,
Yönetim Kurulu ve Komitelerinde kullanılan "İkinci Başkan" ifadesinin "Başkan Vekili" olarak değiştirilmesine,
Mazin Khairy Shaker MANNA'nın Kredi Komitesi, Ücretlendirme Komitesi ve İcra Komitesi'nin başkanı olarak görevlendirilmesine,
Houssem BEN HAJ AMOR'un Kredi Komitesi yedek üyesi olarak görevlendirilmesine,
Mohamed Ali CHATTI'nin Sürdürülebilirlik Komitesi üyesi olarak görevlendirilmesine,
Denetim Komitesi üyeliğinden Mohamed Ali CHATTI'nin ayrılmasına, yerine Houssem BEN HAJ AMOR'un üye olarak görevlendirilmesine,
Ücretlendirme Komitesi
üyeliğinden
Melikşah UTKU'nun üyelikten ayrılmasına, yerine Süleyman KALKAN'ın üye olarak görevlendirilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923537
BIST