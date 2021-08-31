***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız yönetim kuruluna 2005 yılında katılan Sn. Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifaen ayrılmıştır. Sn. Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi'ye bugüne kadar bankamıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961043BIST