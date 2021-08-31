***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.08.2021 19:05
***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız yönetim kuruluna 2005 yılında katılan Sn. Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi yönetim kurulu üyeliği ve diğer tüm görevlerinden istifaen ayrılmıştır. Sn. Ibrahim Fayez Humaid Alshamsi'ye bugüne kadar bankamıza sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961043
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0511
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0518
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05484,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,38
|Açılış
|: 484,87
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3125
|8,3184
|% -0,64
|
|Euro
|9,8204
|9,8334
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,3949
|11,4521
|% -0,76
|
|Frank
|9,0411
|9,0956
|% -0,53
|
|Riyal
|2,2089
|2,2199
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
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