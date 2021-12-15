***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın Yönetim Kurulu Komiteleri üyeliklerine ilişkin olarakKurumsal Yönetim Komitesi'ne Mohamed Ali CHATTI'nin başkan, Melikşah UTKU'nun üye olarak tayin edilmelerine,Ücretlendirme Komitesi'ne Mohamed Ali CHATTI'nin üye olarak tayin edilmesine,Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi'ne Melikşah UTKU'nun Başkan, Malek Khodr TEMSAH'ın üye olarak tayin edilmelerine,İcra Komitesi'nde Mustafa BÜYÜKABACI ve Mehmet Ali GÖKCE'nin üyeliklerinin sona ermesine, söz konusu komiteye Melikşah UTKU'nun ve Malek Khodr TEMSAH'ın üye olarak tayin edilmelerine,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 seri no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip, İbrahim Öz'ün Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmasınave Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983539BIST