***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 seri no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesinin ikinci fıkrasına istinaden, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri DüzeyLisansı"na ve "Kurumsal YönetimDerecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip, Sn.Cihat KESKİN'in Yatırımcı İlişkileriYöneticisiolarak görev yapmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesine Üye olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003561BIST