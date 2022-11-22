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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.11.2022 19:42
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızın 22 Kasım 2022 tarih ve 2412 oturum no.lu Yönetim Kurulu kararıyla
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Bekir PAKDEMİRLİ'nin görevlendirilmesine,
-Kredi Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Kemal VAROL, Azhar Aziz DOGAR ve Malek Khodr TEMSAH'un (Genel Müdür) Üye olarak görevlendirilmelerine,
-Denetim Komitesi'nde Mustafa BÜYÜKABACI'nın Başkanlık görevine devamına, Bekir PAKDEMİRLİ ve Mohamed Ali CHATTI'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin isminin "Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi" olarak değiştirilmesine, söz konusu komite üyeliklerine Ghassan Ahmed M. AMODI'nin Başkan Tawfig Shaker M. MUFTI, Akram YASSIN ve Seyfullah DEMİRLEK'in (Bankamız Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Üye olarak görevlendirilmelerine,
-Ücretlendirme Komitesi'nin isminin "Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi" olarak değiştirilmesine, mevcut üyelerinin Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Mustafa BÜYÜKABACI ve Mohamed Ali CHATTI'nin Üye olarak aynen devamına,
-Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi'nde  Melikşah UTKU'nın Başkanlık ve Malek Khodr TEMSAH'ın Üyelik görevlerine devamına, Hood Hashem Ahmed HASHEM'in Teknik Üyelik görevinin sona ermesine,
-Risk Komitesi adıyla yeni bir komite ihdas edilmesine, söz konusu komitede Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan  Ghassan Ahmed M. AMODI ve Tawfig Shaker M. MUFTI'nin Üye olarak görevlendirilmesine,
                  
-Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ve İcra Komitesi'nin kaldırılmasına, karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081677


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