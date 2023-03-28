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***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.03.2023 17:12
***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 
Bankamız Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulunun
 
görev dağılımına ilişkin
Yönetim Kurulumuzun Başkanlığına Houssem BEN HAJ AMOR'un seçilmesine,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Bekir PAKDEMİRLİ'nin görevlendirilmesine,    
Kredi Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Bekir PAKDEMİRLİ, Azhar Aziz DOGAR ve Malek Khodr TEMSAH'ın (Genel Müdür) Üye,
Denetim Komitesi'nde Mustafa BÜYÜKABACI'nın Başkan, Mohamed Ali CHATTI'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nde Ghassan Ahmed M. AMODI'nin Başkan Akram YASSIN ve Seyfullah DEMİRLEK'in (Bankamız Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Üye olarak görevlendirilmelerine,
Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Mustafa BÜYÜKABACI ve Mohamed Ali CHATTI'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,
Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi'nde Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ'in Başkan ve Malek Khodr TEMSAH ve Bekir PAKDEMİRLİ'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,
Risk Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Ghassan Ahmed M. AMODI ve Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ'in Üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
                    
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128612


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