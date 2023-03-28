***ALBRK* *ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALBRK******ALK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 28.03.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulunungörev dağılımına ilişkinYönetim Kurulumuzun Başkanlığına Houssem BEN HAJ AMOR'un seçilmesine,Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Bekir PAKDEMİRLİ'nin görevlendirilmesine,Kredi Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Bekir PAKDEMİRLİ, Azhar Aziz DOGAR ve Malek Khodr TEMSAH'ın (Genel Müdür) Üye,Denetim Komitesi'nde Mustafa BÜYÜKABACI'nın Başkan, Mohamed Ali CHATTI'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nde Ghassan Ahmed M. AMODI'nin Başkan Akram YASSIN ve Seyfullah DEMİRLEK'in (Bankamız Yatırımcı İlişkileri Müdürü) Üye olarak görevlendirilmelerine,Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Mustafa BÜYÜKABACI ve Mohamed Ali CHATTI'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi'nde Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ'in Başkan ve Malek Khodr TEMSAH ve Bekir PAKDEMİRLİ'nin Üye olarak görevlendirilmelerine,Risk Komitesi'nde Houssem BEN HAJ AMOR'un Başkan, Ghassan Ahmed M. AMODI ve Khaled Abdulla Mohamed ATEEQ'in Üye olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128612BIST