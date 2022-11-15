***ALBRK* *ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2022 14:48
***ALBRK******ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK, ALK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kağan Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080089
BIST
16:124.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 71,43
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
16:1218,6163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
16:1219,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1407
|Açılış
|: 19,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
16:121.063,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,71
|Açılış
|: 1.063,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler16:12
|BRLSM
|22,22
|158.820.424
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|293.053.361
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.062.807.920
|% 9,99
|
|AGESA
|34,36
|441.501.137
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|177.211.339
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|894.855.767
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,94
|158.601.741
|% -7,51
|
|THYAO
|109,90
|7.913.860.849
|% 0,18
|
|EREGL
|37,98
|6.519.715.087
|% 1,71
|
|ASELS
|41,80
|4.826.085.468
|% 0,24
|
|ODAS
|12,24
|4.652.606.682
|% 2,94
|
|PETKM
|15,13
|4.205.724.601
|% -0,85
|
|ODAS
|12,24
|4.652.606.682
|% 2,94
|
|ISCTR
|9,45
|3.538.921.279
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,31
|860.741.771
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,60
|2.023.273.047
|% -1,06
|
|YKBNK
|10,13
|3.433.584.481
|% 3,26
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6077
|18,6163
|% 0,07
|
|Euro
|19,3509
|19,3612
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,0737
|22,1844
|% 1,24
|
|Frank
|19,6994
|19,8181
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,15
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,44
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.059
|7.173
|39,00
|
|Yarım
|3.428
|3.507
|19,00
|
|Çeyrek
|1.714
|1.753
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-0,35
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27SASA
Yüzde 8.81 oranında artışla 167.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 146, 939 adet işlem
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 7 artarak (% 1.78 ) 4, 091
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IEYHO, DOKTA, ORGE, KERVN, HEKTS, ADEL, YEOTK, OBASE, KARSN, JANTS
-
16:26
HKTM, AGESA, GLCVY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:26
MGROS, ESCOM, MEDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında