***ALBRK* *ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 12:36
***ALBRK******ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK, ALK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kağan Yeşil tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080273
BIST
15:264.706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 49,32
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.661
15:2618,6153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:2619,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1457
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:261.066,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.066,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:26
|BURVA
|44,44
|29.667.838
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.538.890
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|84.435.431
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|169.522.917
|% 9,97
|
|YAYLA
|7,06
|106.118.574
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.374.748
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|352.025.322
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|21.047.242
|% -9,95
|
|THYAO
|104,90
|6.526.472.683
|% -3,76
|
|YKBNK
|11,37
|6.415.213.098
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.413.127.880
|% 4,93
|
|AKBNK
|17,09
|4.874.572.049
|% 5,56
|
|EREGL
|37,44
|4.453.522.817
|% -0,43
|
|YKBNK
|11,37
|6.415.213.098
|% 5,38
|
|ISCTR
|10,21
|5.413.127.880
|% 4,93
|
|SKBNK
|2,40
|1.165.329.821
|% 2,56
|
|TSKB
|3,39
|1.448.770.745
|% 3,99
|
|EKGYO
|5,61
|2.389.278.490
|% 0,90
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6153
|% 0,07
|
|Euro
|19,4072
|19,4171
|% 0,76
|
|Sterlin
|22,0784
|22,1891
|% 0,36
|
|Frank
|19,7371
|19,8560
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9381
|4,9628
|% 0,07
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,71
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|3,18
|
|Cumhuriyet
|7.109
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.080
|7.191
|-4,00
|
|Yarım
|3.438
|3.516
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.719
|1.757
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|0,21
|
|B. Petrol
|93,95
|93,95
|0,09
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41ARZUM
Yüzde 4.26 oranında artışla 22.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 970, 713 adet işlem
-
15:40AGESA
Yüzde 6.69 oranında artışla 36.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 242 adet işlem
-
15:39YGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 476, 806 adet işlem
-
15:38ALBRK
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 217, 724 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 11 artarak (% 0.95 ) 5, 115