***ALBRK* *ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.11.2022 15:07
***ALBRK******ALK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK, ALK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında lslamic Development Bank (IsDB) tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080311
BIST
15:104.713
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 56,22
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:1018,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:1019,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1359
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:101.067,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.067,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BURVA
|44,44
|29.104.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.043.408
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.592.178
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|108.723.978
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|158.390.118
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.299.392
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.475.564
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.803.380
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,46
|6.185.487.189
|% 6,21
|
|THYAO
|105,90
|5.987.133.180
|% -2,84
|
|ISCTR
|10,31
|5.180.079.704
|% 5,96
|
|AKBNK
|17,20
|4.653.851.242
|% 6,24
|
|EREGL
|37,54
|4.235.706.241
|% -0,16
|
|YKBNK
|11,46
|6.185.487.189
|% 6,21
|
|ISCTR
|10,31
|5.180.079.704
|% 5,96
|
|SKBNK
|2,43
|1.121.397.922
|% 3,85
|
|TSKB
|3,43
|1.395.178.631
|% 5,21
|
|EKGYO
|5,65
|2.230.629.577
|% 1,62
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6123
|18,6156
|% 0,08
|
|Euro
|19,3981
|19,4054
|% 0,70
|
|Sterlin
|22,0847
|22,1955
|% 0,39
|
|Frank
|19,7404
|19,8593
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,06
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|4,18
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|4,30
|
|Cumhuriyet
|7.108
|7.216
|23,00
|
|Tam
|7.087
|7.198
|3,00
|
|Yarım
|3.442
|3.519
|2,00
|
|Çeyrek
|1.721
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,95
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|13,16
|13,18
|0,26
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|0,11
|
Seans Raporu
15:08
daha fazla
-
15:23INVES
Yüzde 7.49 oranında artışla 66.05 lira fiyatla işlem gören hissede 658, 884 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 82 artarak (% 1.85 ) 5, 161
-
15:22XU100
Endeks 4, 728 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 53 üstünde . İşlem hacmi 92, 905.00 milyon TL de
-
15:22KLSYN
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 897, 447 adet işlem
-
15:21OBASE
Yüzde 6.32 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 986 adet işlem