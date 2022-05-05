***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.05.2022 09:22
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 05/05/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026496
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
0
En Düşük
0
18:0514,8270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0942
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,8274
En Düşük
14,7014
18:0515,7294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0697
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7460
En Düşük
15,6227
18:05904,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 13,65
|Açılış
|: 904,23
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,59
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|64,00
|853.887.225
|% 100,00
|
|BMSCH
|8,32
|130.504.051
|% 2,35
|
|BOBET
|4,46
|30.157.292
|% 0,00
|
|BRLSM
|8,91
|7.090.714
|% 0,00
|
|BAYRK
|5,60
|9.548.772
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AFYON
|3,74
|17.224.117
|% 0,00
|
|AGYO
|2,64
|7.268.457
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,94
|25.486.668
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8061
|14,8270
|% 0,64
|
|Euro
|15,6994
|15,7294
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,5069
|18,5997
|% -0,22
|
|Frank
|15,1093
|15,2003
|% 0,18
|
|Riyal
|3,9319
|3,9516
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|17,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|13,41
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,14
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,09
|