***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.05.2022 09:12
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.BE (Kaydi Pay, Miktar: 38.628.481,357 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi: 16.05.2022) Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030080
BIST
10:042.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 22,44
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:0415,4610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:0416,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1020
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:04905,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,68
|Açılış
|: 905,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:04
|ALBRK
|1,41
|2.130.571
|% 13,71
|
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|2.601.893
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|3.915.978
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|UFUK
|40,88
|1.889.472
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|804.535
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|653.209
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|476.798
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|21.218.284
|% -9,95
|
|THYAO
|42,56
|210.662.382
|% 1,67
|
|SAHOL
|19,22
|191.139.507
|% 1,42
|
|KRDMD
|15,99
|102.414.494
|% 1,40
|
|SISE
|19,88
|89.790.092
|% 1,43
|
|GARAN
|15,00
|77.215.197
|% 0,13
|
|SAHOL
|19,22
|191.139.507
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,70
|21.020.870
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,68
|26.526.068
|% 1,10
|
|YKBNK
|4,62
|30.321.935
|% 0,87
|
|KRDMD
|15,99
|102.414.494
|% 1,40
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4519
|15,4610
|% 0,50
|
|Euro
|16,0762
|16,1078
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,7907
|18,8850
|% 0,61
|
|Frank
|15,3428
|15,4352
|% 0,62
|
|Riyal
|4,1047
|4,1253
|% 0,57
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,03
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|