***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:59
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825658
BIST
17:12103.266
En Yüksek
|Değişim
|: -5,78%
|| -6.334,68
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
17:126,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
17:126,9954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1111
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
17:12328,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,25
|Açılış
|: 328,97
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,90
|15.849.950
|% 12,52
|
|BRKSN
|3,75
|72.770.972
|% 5,93
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|SUMAS
|9,67
|41.428
|% 1,79
|
|ARSAN
|4,04
|17.186.382
|% -18,88
|
|VAKKO
|4,98
|62.297.312
|% -17,41
|
|UTPYA
|4,18
|6.031.124
|% -16,90
|
|TUCLK
|4,56
|23.151.376
|% -16,48
|
|DESA
|4,19
|4.262.963
|% -15,69
|
|THYAO
|10,46
|912.150.353
|% -6,10
|
|ASELS
|27,30
|757.731.506
|% -8,51
|
|GARAN
|9,34
|360.214.836
|% -6,88
|
|TUPRS
|92,70
|245.931.610
|% -2,16
|
|YKBNK
|2,27
|239.523.312
|% -6,58
|
|IHLGM
|1,24
|174.037.937
|% -4,62
|
|ODAS
|1,85
|204.325.975
|% -10,63
|
|YKBNK
|2,27
|239.523.312
|% -6,58
|
|KARSN
|1,64
|176.265.815
|% -11,35
|
|THYAO
|10,46
|912.150.353
|% -6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9920
|8,0321
|% 1,04
|
|Frank
|6,5515
|6,5909
|% 1,44
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-3,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.211
|10,00
|
|Tam
|2.168
|2.222
|11,74
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|5,68
|
|Çeyrek
|525
|537
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,57
|36,57
|-8,70
|