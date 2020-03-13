***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 13:42
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828441
BIST
15:0698.300
En Yüksek
|Değişim
|: 4,98%
|| 4.660,13
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.300
En Düşük
91.644
15:066,2841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0332
|Açılış
|: 6,2710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:067,0176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0553
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:06319,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,31
|Açılış
|: 319,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|35.994.720
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.991.176
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.633
|% 10,00
|
|ARDYZ
|11,47
|5.671.068
|% 9,97
|
|QNBFB
|37,56
|1.488.345
|% 9,95
|
|AKGRT
|5,22
|5.032.153
|% -12,71
|
|ECZYT
|9,81
|33.607.445
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|ASELS
|25,74
|771.122.060
|% 5,67
|
|THYAO
|9,27
|755.971.872
|% 9,32
|
|GARAN
|9,32
|416.438.057
|% 6,64
|
|EREGL
|8,46
|256.946.090
|% 3,80
|
|KRDMD
|2,13
|234.591.258
|% 6,50
|
|ODAS
|1,40
|231.381.477
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,97
|122.425.666
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,13
|234.591.258
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,25
|228.543.654
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|108.755.667
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8289
|7,8682
|% -1,04
|
|Frank
|6,5921
|6,6318
|% -1,06
|
|Riyal
|1,6664
|1,6748
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.586
|9,52
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,17
|35,17
|1,95
|
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