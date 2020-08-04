ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|53.608.919
|% 10,00
|KAREL
|19,14
|144.309.807
|% 10,00
|FRIGO
|31,10
|706.377
|% 9,97
|AKMGY
|46,82
|8.735.524
|% 9,96
|ROYAL
|2,32
|6.196.766
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0635
|9,1090
|% 0,05
|Frank
|7,5749
|7,6205
|% 0,45
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|14,71
|Altın Gr.
|445
|446
|3,84
|Cumhuriyet
|2.918
|2.954
|3,50
|Tam
|3.006
|3.040
|3,70
|Yarım
|1.459
|1.482
|1,80
|Çeyrek
|732
|743
|0,90
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,90
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|0,20
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,10
Seans Raporu
- 17:59AVTUR Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
- 17:58TEKTU Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
- 17:57YUNSA Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
- 17:56XU100 Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de