***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.10.2020 15:09
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884917
BIST
16:531.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -20,57
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:538,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0948
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3831
En Düşük
8,2678
16:539,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1213
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8022
En Düşük
9,6423
16:53506,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 9,35
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CUSAN
|6,27
|21.631.806
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|GARAN
|6,61
|889.663.610
|% -2,51
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.631.332
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.441.143
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.698.520
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.983.301
|% -8,47
|
|PETKM
|4,18
|866.085.776
|% 3,72
|
|IHLAS
|1,04
|178.234.107
|% -5,45
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3791
|8,3826
|% 1,14
|
|Euro
|9,7945
|9,8000
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,8085
|10,8627
|% 1,25
|
|Frank
|9,1016
|9,1564
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2231
|2,2343
|% 0,99
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|15,53
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,44
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.339
|3.423
|52,03
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,16
|
|Çeyrek
|809
|828
|12,59
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,48
|