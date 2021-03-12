***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2021 15:57
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917935
BIST
16:001.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
16:007,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1043
|Açılış
|: 7,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
16:009,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
16:00415,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,76
|Açılış
|: 414,73
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TRILC
|17,71
|10.108.620
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.435.867
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.723
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.045.096
|% 9,91
|
|ULUSE
|58,45
|2.815.980
|% -7,22
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|BURCE
|27,12
|41.778.727
|% -6,29
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|EPLAS
|36,00
|4.730.222
|% -5,26
|
|GARAN
|9,00
|1.173.888.125
|% 0,45
|
|SASA
|45,10
|964.662.430
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,61
|601.375.739
|% 1,74
|
|TCELL
|16,65
|535.392.673
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,32
|621.582.276
|% 0,00
|
|GARAN
|9,00
|1.173.888.125
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,76
|357.876.660
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,93
|83.703.915
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,61
|601.375.739
|% 1,74
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5758
|7,5802
|% 1,40
|
|Euro
|9,0448
|9,0508
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4826
|10,5352
|% 0,51
|
|Frank
|8,1078
|8,1566
|% 0,60
|
|Riyal
|2,0110
|2,0211
|% 1,18
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-23,69
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.743
|2.815
|-8,78
|
|Yarım
|1.326
|1.362
|-4,24
|
|Çeyrek
|665
|681
|-2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|-0,25
|