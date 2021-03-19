***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2021 12:46
***ALBRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ALBRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919226
BIST
15:371.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -22,83
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.520
15:377,2566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0660
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2362
15:378,6373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1011
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,6147
15:37406,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,47
|Açılış
|: 406,28
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
404,03
BIST En Aktif Hisseler15:36
|ORMA
|18,70
|411.157
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|10.423.233
|% 9,99
|
|TRILC
|28,48
|57.174.597
|% 9,96
|
|VESTL
|32,00
|681.108.242
|% 9,74
|
|UMPAS
|1,82
|511.773
|% 9,64
|
|DOKTA
|36,66
|9.464.700
|% -9,97
|
|SANKO
|13,17
|103.831.929
|% -8,48
|
|MNDRS
|3,35
|144.856.978
|% -8,22
|
|CLEBI
|303,20
|454.620.453
|% -8,12
|
|ULAS
|5,74
|11.513.120
|% -8,01
|
|FROTO
|215,90
|1.441.048.906
|% 1,84
|
|THYAO
|13,83
|1.092.990.978
|% -0,79
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|GARAN
|8,89
|741.061.638
|% -1,66
|
|SISE
|7,69
|728.447.381
|% -1,79
|
|SKBNK
|1,30
|278.685.391
|% -2,99
|
|EKGYO
|2,10
|333.273.524
|% -3,23
|
|TSKB
|1,63
|256.826.608
|% -4,12
|
|GLYHO
|6,18
|828.912.264
|% -2,98
|
|ODAS
|3,77
|497.853.059
|% -6,22
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2519
|7,2561
|% -0,91
|
|Euro
|8,6303
|8,6386
|% -1,14
|
|Sterlin
|10,0700
|10,1205
|% -0,96
|
|Frank
|7,7834
|7,8302
|% -1,00
|
|Riyal
|1,9295
|1,9392
|% -0,85
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|7,12
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.701
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-23,92
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,58
|
|Çeyrek
|652
|667
|-5,79
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,02
|